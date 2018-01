Mercenaries Saga erscheint für Nintendo Switch

Circle Entertainment bringt die Trilogie Mercenaries Saga unter dem Namen Mercenaries Saga Chronicles für das System Nintendo Switch raus. Die Sammlung enthält die Spiele Mercenaries Saga, Mercenaries Saga 2: Order of the Silver Eagle und Mercenaries Saga 3: Gray Wolves of War. Die letzten beiden Ableger der strategischen Rollenspielserie sind bereits für Nintendo 3DS, iOS und Android in englischer Sprache verfügbar. Der erste Teil wird dagegen zum ersten Mal in die englische Sprache übersetzt.

Weitere Informationen sollen schon bald folgen.