In Japan soll Maitetsu: Pure Station am 26. Juli für PlayStation 4 erscheinen, wie Publisher Views verkündete. Die Version ist eine Portierung der ursprünglichen PC-Fassung, wobei für PlayStation VR noch eine spezielle Funktion eingefügt wird, die VR Viewer unterstützt. Hierdurch wird der Spieler persönlicher mit Hachiroku interagieren.

In Japan erschien die Fassung für PCs im März 2016. Sekai Project will diese Version in englischer Sprache 2018 im Westen für PCs veröffentlichen.

via Gematsu