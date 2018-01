LOOT! #23: Wasch dich mal wieder!

By

Es existieren ja hartnäckige Gerüchte darüber, Gamer seien faul und würden sich nicht waschen. Wir sitzen vor Fernseher oder Computer, umnebelt von einer Duftwolke aus Schweiß und Haarfett. Das ist natürlich Blödsinn! Wir spielen Spiele nicht einfach nur! Wir leben sie!! Drücken sie fest an unseren Körper und reiben uns damit ein!!! So, und bevor das jetzt ins Gruselige abdriftet, komme ich zur Sache: Hier gibt es Seife in Nintendo-64-Cartridge-Form.

Die lustigen Seifenstücke sehen täuschend echt aus und sind pro Stück für 13,59 Euro zu haben. Die Versandkosten belaufen sich auf 4 Euro. Der duftende Klumpen misst 7 cm x 11 cm x 2 cm und kommt damit sehr nah ans Original. Die Auswahl ist leider recht begrenzt, aber bei diesen Klassikern ist sicher etwas für euch dabei.

via Firebox