Livestream zu Dissidia Final Fantasy NT am 10. Januar

Am 10. Januar wird Square Enix kurz vor der Veröffentlichung in Japan eine Liveausstrahlung zu Dissidia Final Fantasy NT verbreiten. Über YouTube oder Niconico könnt ihr das Geschehen live verfolgen. Der Stream startet in Japan um 20:00 Uhr (12:00 Uhr deutscher Zeit). Neben Gästen wie Ichiro Hazama, Takeo Kujiraoka, Arthur Lounsbery und Shunsuke Takeuchi bekommt ihr Hinweise, die euch später helfen werden, die Charaktere in den Kämpfen effizienter zu verwenden.

Dissidia Final Fantasy NT bietet taktische Kämpfe, offline wie online. Insgesamt stehen 28 spielbare Charaktere zur Verfügung, mit denen Spieler in 3-gegen-3-Kämpfe ziehen. Sechs weitere Charaktere sind Teil des Season-Pass. Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar in Europa. Welche Vorbestellerboni euch hierzulande bei welchen Händlern erwarten, erfahrt ihr hier.

via Gematsu