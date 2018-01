Kopfschüsse mit Ruffy in One Piece: World Seeker

Aus dem aktuellen Jump-Magazin geht hervor, dass in One Piece: World Seeker Kopfschüsse aus der Third-Person-Perspektive möglich sein werden. Ruffy wird die Möglichkeit haben, sich mithilfe seiner Teufelskraft an entfernte Objekte zu hängen und sich in Spider-Man-Manier in Richtung dieser zu schwingen. Weiterhin wird das Heranziehen einiger Gegner möglich sein. Das Zielen aus der Third-Person-Perspektive soll entsprechend auch Kopfschüsse ermöglichen.

One Piece: World Seeker soll im Laufe des Jahres weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Im Land der aufgehenden Sonne erscheint World Seeker ausschließlich für PlayStation 4. Nachfolgend seht ihr einige neue Screenshots, die Bandai Namco heute veröffentlichte.

via Gematsu