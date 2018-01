By

Yoshimi Yasuda (Vorsitzender Kadokawa Games) hat die Pläne der Firma für das aktuelle Jahr genannt. Man möchte einen weiteren Titel aus der Serie Root Letter ankündigen. Der Autor der Geschichte und der Leiter des Projektes sollen Veteranen auf diesen Gebieten sein. Dazu will Kadokawa Games eine Version von Starly Girls für Heimkonsolen bekanntgeben. Außerdem will man weitere Projekte enthüllen, die mit dieser Serie in Verbindung stehen.

via DualShockers