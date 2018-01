Kadokawa Games 2018 mit Kollaborationsprojekt

Kadokawa Games kennt man durch Spiele wie The Lost Child, God Wars und Demon Gaze. In einem Interview mit Dengeki PlayStation spricht Präsident Yoshimi Yasuda darüber, dass für das Jahr 2018 ein neues Kollaborationsprojekt mit einer noch nie dagewesenen Partnerschaft ansteht. Allerdings nennt der Präsident keine weiteren Details.

Für God Wars: Future Past habe man ebenfalls ein Update geplant, so Yasuda. Dieses Update bringt nicht nur den DLC “Labyrinth of Yomi“, sondern soll auch das Spiel an sich mit Verbesserungen versehen in Bezug auf die Hauptgeschichte. Genauere Angaben sollen folgen.

via Gematsu