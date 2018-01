Japanische Verkaufscharts: 25. bis 31. Dezember 2017

Die letzten Verkaufscharts des Jahres 2017 gibt es aufgrund der Urlaubszeit in Japan immer erst ein wenig verspätet in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres. Auch lässt sich Media Create, deren Zahlen wir normalerweise publizieren, noch einige Tage mehr Zeit als der Famitsu-Verlag Enterbrain. Ausnahmsweise gibt es heute also die Charts von Enterbrain, nicht von Media Create. Die Zahlen der Vorwoche weichen deshalb leicht ab.

Viel ist aber ohnehin nicht passiert. Der ein oder andere Nintendo-Switch-Neukäufer hat sich mit weiteren Games versorgt. Deshalb stehen Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 und Super Mario Odyssey noch einmal an der Spitze der Charts. Mario Party: The Top 100 ist bester Neueinsteiger. In den Hardware-Charts kann Nintendo Switch dank 115.000 verkaufter Einheiten die Gesamtverkaufszahlen von Nintendo Wii U in den Schatten stellen.

01./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 89.033 / 1.103.744 (-28%)

02./04. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 80.126 / 1.752.096 (-40%)

03./01. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 79.214 / 1.324.280 (-58%)

04./02. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) {2017.11.17} – 58.865 / 2.003.607 (-66%)

05./00. [3DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo) {2017.12.28} (¥4.980) – 46.188 / NEW



06./03. [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa (Level 5) – 32.408 / 396.464 (-78%)

07./07. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 28.035 / 688.044 (-23%)

08./12. [NSW] 1-2-Switch (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) – 18.386 / 296.288 (-20%)

09./15. [PS4] Earth Defense Force 5 (D3Publisher) {2017.12.07} (¥7.800) – 14.682 / 188.904 (-18%)

10./11. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) – 13.262 / 285.063 (-43%)

11./18. [PS4] Yakuza: Kiwami 2 (Sega) {2017.12.07} (¥7.590) – 12.342 / 181.864 (-14%)

12./10. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokémon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 10.915 / 176.381 (-54%)

13./23. [NSW] Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo) {2017.12.01} (¥7.980) – 9.831 / 149.390 (-16%)

14./06. [3DS] Kirby Battle Royale (Nintendo) {2017.11.30} (¥4.980) – 9.284 / 121.294 (-79%)

15./00. [PS4] Call of Duty: WWII (Sony) {2017.11.03} (¥7.900) – 8.323 / 341.107 (+8%)

16./16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 7.947 / 319.611 (-52%)

17./25. [NSW] FIFA 18 (Electronic Arts) {2017.09.29} (¥5.800) – 7.390 / 57.303 (-34%)

18./17. [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 (Bamco) {2017.09.07} (¥6.800) – 6.713 / 90.839 (-57%)

19./28. [NSW] Snipperclips Plus: Cut it Out, Together! (Nintendo) {2017.11.10} – 6.496 / 33.79 (-26%)

20./14. [3DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) – 5.936 / 109.033 (-72%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 115.255 (303.504)

PS4 – 58.182 (70.581)

3DS – 35.357 (89.430)

PSV – 7.040 (16.155)

XB1 – 287 (569)

WIU – 69 (103)

PS3 – 22 (19)

via ResetEra