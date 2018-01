Gravity Rush 2: Online-Service noch nicht eingestellt

By

Es war eine traurige Nachricht, die Sony da schon im September 2017 bekanntgab. Der Online-Service zum gar nicht so alten Gravity Rush 2 sollte am 19. Januar 2018 eingestellt werden. Ein Jahr nach dem Release in Europa. Das hätte bedeutet, dass auch einige Spielfunktionen nicht mehr ausführbar gewesen wären. Sony hat sich die Beschwerden der Fans wohl zu Herzen genommen, denn die Einstellung des Online-Service hat man nun verschoben. Als neuer Termin dafür steht nun der 18. Juli 2018 fest.

Damit sind noch bis zum Sommer diese Online-Funktionen verfügbar:

Senden und Empfangen von Herausforderungen

Rankings

Senden und Empfangen von Schatzhinweisen

Senden und Empfangen von Fotogeistern

Erwerb und Einlösen von Dusty-Token

In unserem Video-Test erfahrt ihr, ob das Spiel eurem Geschmack entspricht, solltet ihr mit dem Gedanken eines Kaufes gespielt haben. Bei Amazon könnt ihr euch Gravity Rush 2 bestellen.

via Gematsu