Grave Danger erscheint auch für Konsolen

By

Entwickler Spotted Shark Studio hat eine Ultimate Edition zu Grave Danger angekündigt. Sie bietet alle Inhalte des im Dezember 2016 veröffentlichten Platformers, darüber hinaus aber auch 10 neue Level und sogar neue Spielmechaniken. Grave Danger: Ultimate Edition wird am 25. Januar 2018 bei Steam erscheinen. Im Zuge dessen kündigte man auch eine Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch an. Konsolenspieler müssen sich aber noch bis zum 3. Quartal 2018 gedulden.

Grave Danger gilt als inspiriert von The Lost Vikings. Es gilt für den Spieler, die drei Charaktere Dante, Elliot und Malice ins Ziel zu bringen. Alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und der Spieler muss die Charaktere abwechselnd einsetzen. Grave Danger bietet dabei auch einen lokalen Koop-Modus.