Gintama Rumble: Tatsuma ist ein spielbarer Charakter

Wie die aktuelle Ausgabe der Weekly Jump verkündete, gehört Tatsuma Sakamoto zu den spielbaren Charakteren in Gintama Rumble. Dazu wurde Batou als ein weiterer Boss enthüllt. Inzwischen sind schon zwölf spielbare Charaktere für das Actionspiel bekannt.

Sakamoto trägt den Namen „The Dragon of Katsurahama“ und wird als Söldner beschrieben, der durch das Universum reist. Einst hat er an der Seite von Gintoki im Joui-Krieg gekämpft. Batou ist „The Star Sword King“ und der Anführer der zweiten Einheit der Harusame-Piraten. Mit „seinem dritten Auge“ kann er seine Feinde lesen. Er wird als ein starker Gegner beschrieben, der mit seinem Schwert mächtige Nahkampfattacken ausführt.

Für den Story-Modus wurde die Episode „Rakuyou Decisive Battle Arc“ bestätigt. In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu