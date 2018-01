Gintama Rumble: Neuer TV-Spot und Assist-Charaktere

By

Bandai Namco hat die offizielle Webseite von Gintama Rumble mit neuen Informationen zu weiteren Assist-Charakteren versorgt. Da gibt es zum einen Tae Shimura. Sie ist die ältere Schwester von Shinpachi und arbeitet in einer Bar, um das Familien-Dojo wiederaufzubauen. Auch wenn sie nett aussieht, besitzt sie eine gewalttätige Seite, die man sich nicht vorstellen kann.

Als nächstes kommt Tama, das Hausmädchen von Machine Hall. Sie stoppte den Wutanfall ihres Meisters Hayashi Ryuuzan und arbeitet derzeit beim Otose Snack House. Taizou Hasegawa ist ein MADAO (total hoffnungslose alte Männer). Er wurde vom Immigration Bureau gefeuert, nachdem Prinz Hata – den er eigentlich beschützen sollte – geschlagen wurde.

Kyuubei Yagyuu ist die Erbin der Yagyuu-Familie. Sie kehrte zurück, um Tae Shimura einen Heiratsantrag zu machen. Auch wenn sie ein Mädchen ist, wurde sie als Junge großgezogen. “Red Bullet“ ist der Spitzname der Schützin Matako Kijima. Sie bewundert Shinsuke Takasugi und ist eines der stärksten Mitglieder der Kiheitai.

Bansai Kawakami ist ein modischer Musikproduzent. In der Öffentlichkeit kennt man ihn als Tsun, während er im Privaten den Kiheitai angehört. Der echte Name von Umibouzu Date ist Kankou und er ist der Vater von Kamui und Kagura. Er reist um die ganze Welt und vernichtet Aliens.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung, welche englische Untertitel besitzt, soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu