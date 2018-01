Gintama Rumble: Brieza und Cello als Unterstützer

By

Die Weekly Jump enthüllt zwei neue Charaktere für Gintama Rumble, die allerdings nur eine unterstützende Funktion ausüben. Diese beiden Charaktere sind Brieza und Cello und sind Parodien, die sich auf die Figuren Frieza und Cell aus der Serie Dragon Ball beziehen. Durch die Funktion Gintama Pachinko besteht die Möglichkeit, sich für einige Zeit in Cello zu verwandeln und ihn direkt zu kontrollieren. Er bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit durch die Lüfte und kann die Fähigkeit „Kamehameha“ so oft verwenden, wie es ihm beliebt.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu