Furi erscheint am 11. Januar für Nintendo Switch

Die Veröffentlichung des unlängst für Nintendo Switch angekündigten Furi wird am 11. Januar 2018 für die neue Nintendo-Konsole erfolgen. Das Dash-and-Slash-Adventure des französischen Indie-Studios The Game Bakers kostet im eShop dann 19,99 Euro. Die neue Switch-Version enthält nicht nur den DLC „One More Fight“, sondern auch alle anderen Verbesserungen und Updates der bisherigen Veröffentlichungen. Der neue Schwierigkeitsgrad Furier ist erstmals auf Konsolen zugänglich.

Furi wurde 2016 zunächst für PlayStation 4, Xbox One und PCs veröffentlicht.