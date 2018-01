Fe von Zoink Games erscheint am 16. Februar

Bei Nintendo Direct Mini stellte Nintendo ein neues Video zu Fe von Zoink Games vor, das am 16. Februar 2018 für Nintendo Switch erscheinen wird. Der Platformer aus dem EA-Originals-Programm erscheint am gleichen Tag auch für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Im Video stellt man die Besonderheiten der Switch-Version heraus, die vom HD-Rumble der Konsole profitieren soll.

Die magische Umgebung von Fe wird Spieler in ihren Bann ziehen, während sie Geheimnisse aufdecken, Rätsel lösen und den mystischen Kreaturen des Waldes begegnen. Spieler bahnen sich kletternd, gleitend und grabend einen Weg durch die offene Spielwelt und treffen dabei auf Pflanzen und Tiere, mit denen sie interagieren können, um sie vor den Silent Ones, roboterähnlichen Maschinen, die den Wald bedrohen, zu retten. In einer Spielumgebung mit unglaublicher Bewegungsfreiheit, die voller Geheimnisse steckt, schlüpft der Spieler in die Rolle von Fe und entdeckt eine Welt, die er nie wieder verlassen möchte.