Fate/Extella Link: Bilder und Details zur Spielmechanik

By

Marvelous hat einige neue Bilder zu Fate/Extella Link veröffentlicht, die euch zum Teil die dynamische Spielmechanik „High-Speed Servant Action“ präsentieren, die von den Servants ausgeführt wird.

Der Master und Nero, die den Krieg um den Heiligen Gral gewonnen haben und für ihren Sieg mit „Regalia“ geehrt wurden, herrschen nun über die Servants, die einst gegeneinander kämpften. Mit dieser Herrschaft eröffnen sie auf dem Mond eine neue Welt. Doch die Gruppen, die von Tamamo, die ebenfalls ein anderes Regalia und einen Master besitzt, und von Altera (genannt Destroyer of Civilization, Attila) angeführt werden, haben ihre eigenen Pläne.

Der Kampf um das Schicksal der Welt, die sich auf dem Mond befindet, sollte entschieden sein, sodass Frieden herrschen kann, aber…

In diesem Teil kombiniert ihr leichte Angriffe mit schweren Attacken, um verschiedene Kombinationen auszuführen. Mit kooperativen Fähigkeiten vernichtet ihr die zahlreichen Gegner, die sich euch in den Weg stellen. Die Lage in einem Gefecht ändert sich mit jedem Moment, der vergeht. Euch erwarten verschiedene Missionen. Entweder müsst ihr eine wichtige Person retten oder ein bestimmtes Ziel zerstören.

Die Version für PlayStation 4 enthält einen Onlinemodus. Kampfregeln und weitere Informationen über dieses Element werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. In Japan soll Fate/Extella Link am 7. Juni für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu