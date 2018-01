Erstes Video zu Diabolik Lovers: Grand Edition

By

Idea Factory hat das erste Video zu Diabolik Lovers: Grand Edition veröffentlicht. Der Titel soll in Japan am 29. März 2018 für PlayStation 4 erscheinen. Zur gewöhnlichen Version wird es eine limitierte Fassung geben, die zum Spiel ein besonderes Heft und die Drama-CD „Fuyu Yasumi wo Kaketa Test Sensou“ enthält. Für eine frühzeitige Reservierung des Spiels gibt es die CD „Nettou! Kyuugi Taikai Zenshousen!?“ als zusätzlichen Bonus. Die Sammlung enthält die Spiele Diabolik Lovers Limited V Edition und Diabolik Lovers: More, Blood Limited V Edition.

via Gematsu