Erster Trailer zur All-in-One-Version von Summer Lesson

Bandai Namco hat einen ersten Trailer zu Summer Lesson: Hikari, Allison and Chisato 3 in 1 Basic Game Pack veröffentlicht. Das Spiel mit dem wohlklingenden Titel ist nichts anderes als eine neue Handelsversion von Summer Lesson mit allen bisher verfügbaren DLCs auf einer Disc.

Am 22. Februar 2018 erscheint Summer Lesson: Hikari, Allison and Chisato 3 in 1 Basic Game Pack in Japan für PlayStation VR und bietet neben Hikari, die schon zum Verkaufsstart mit dabei war, auch Allison und Chisato, die erst per DLC später beigefügt wurden. In Zukunft soll es aber weitere DLC-Inhalte geben.

In Summer Lesson übernehmt ihr die Rolle des virtuellen Lehrers und dürft die drei Damen durch den Sommerurlaub begleiten, in dem sie allerdings einiges lernen sollen. Ihr kommuniziert miteinander mit dem Ziel, dass die drei ihre Noten verbessern. Die Damen unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Elternhaus und Charakter.

via Gematsu