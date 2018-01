Erster Blick auf Birthdays the Beginning für Switch

By

Die japanische Famitsu gewährt in ihrer ersten Ausgabe des neuen Jahres einen ersten Blick auf das für Nintendo Switch angekündigte Birthdays the Beginning. Das Spiel von Harvest-Moon-Erfinder Yasuhiro Wada erfährt einige Verbesserungen im Vergleich zu den veröffentlichten Versionen für PS4 und PCs.

In Birthdays the Beginning spielt ihr quasi Gott und erschafft euer eigenes kleines Ökosystem und Lebewesen. Kritikpunkt am Original war die Steuerung, die für die neue Switch-Version überarbeitet wird und nun leichter zu verstehen sei. Auch Bedingungen für das Erschaffen neuer Kreaturen sind dann deutlicher. Die Spieltempo-Balance wird ebenso überarbeitet und Fans des Originals dürfen sich auch über brandneue Tiere freuen.

Ab dem 29. März wird Birthdays the Beginning in Japan für Nintendo Switch erhältlich sein.

via Gematsu