Entwicklung von Terra Battle 3 beginnt im Frühling

Kaum ist Terra Battle 2 in Japan und Amerika erschienen, gibt es auch schon neue Nachrichten von einer Fortsetzung. Während eines großen Interviews zum neuen Jahr auf der japanischen Webseite 4gamer hat Hironobu Sakaguchi höchstselbst verkündet, dass Terra Battle 3 im Frühling 2018 in Entwicklung geht. Die beiden Vorgänger werden natürlich auch weiterhin unterstützt.

Nicht nur der dritte Teil der Reihe wird im nächsten Jahr in Angriff genommen, auch Terra Wars tritt in die Entwicklungsphase ein. Weiterhin wurde bekanntgegeben, dass Mistwalker seinen Sitz zu Anfang des Jahres ändert. Das klingt, als vergrößere man sich, doch darüber machte Sakaguchi keine konkreteren Angaben.

Terra Battle 2 ist in Japan und in Amerika für Android- und Apple-Geräte erhältlich. In Europa nach wie vor nicht.

via DualShockers