Das neue Video zu Dragon Ball FighterZ präsentiert euch Vegeta (SSGSS) mit seinen Attacken, die er in diesem Videospiel ausführt. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar in Europa für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Die angekündigte Open-Beta beginnt am 14. Januar 2018 um 9 Uhr und endet am 16. Januar um 9 Uhr. Wer sich das Spiel bereits bei teilnehmenden Händlern vorbestellt hat, der kann schon am 13. Januar 2018 um 9 Uhr in die Open-Beta einsteigen.

via Gematsu