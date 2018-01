Dragon Ball FighterZ: Details zur Open-Beta

In dieser Woche startet die Open-Beta zu Dragon Ball FighterZ auf PlayStation 4. Bandai Namco veröffentlichte nun Details zu spielbaren Charakteren, Stages und Inhalten. Sieben Stages werden spielbar sein, ebenso wie verschiedene Spielmodi. Leider geht man darauf nicht näher ein, wohl aber auf die 11 spielbaren Charaktere, die da wären:

Nappa

Vegeta

Goku

Piccolo

Krillin

Cell

Android 18

Frieza

Beerus

Kid Buu

Gohan (Adult)

Die Open-Beta beginnt am 14. Januar 2018 um 9 Uhr und endet am 16. Januar um 9 Uhr. Wer sich das Spiel bereits bei teilnehmenden Händlern vorbestellt hat, der kann schon am 13. Januar 2018 um 9 Uhr in die Open-Beta einsteigen. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar in Europa