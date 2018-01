By

Zu Dragon Ball FighterZ hat Bandai Namco ein neues Video veröffentlicht, welches euch Beerus und seine Kampftechniken präsentiert. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar in Europa – bestellt es euch bei Amazon vor! Die Open-Beta läuft derzeit und endet am 16. Januar um 9 Uhr. Sieben Stages sind spielbar, ebenso wie verschiedene Spielmodi.

In Europa erscheint Dragon Ball FighterZ am 26. Januar für PlayStation 4, Xbox One und für PCs.

via Gematsu