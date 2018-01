Dissidia Final Fantasy NT ab heute in der Open-Beta

By

Anlässlich der heute beginnenden Open-Beta zu Dissidia Final Fantasy NT gibt es nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch weitere Details und Hilfestellungen. Ein Abo von PlayStation Plus ist für die Teilnahme an der Beta übrigens nicht erforderlich. Ihr müsst euch lediglich den Client aus dem PlayStation Store herunterladen.

Der Zugang zur Open-Beta ist in den folgenden Zeiträumen möglich – wobei jede der drei Phasen eine unterschiedliche Auswahl an spielbaren Helden und Schurken bietet. Um den Einstieg für Dissidia-Neulinge zu erleichtern, gibt es zudem drei Tutorial-Videos, die ihr unten ebenfalls findet. Die Zeiträume:

Vom 12. Januar 15:00 Uhr bis zum 15. Januar 22:00 Uhr

Vom 15. Januar 23:00 Uhr bis zum 18. Januar 22:00 Uhr

Vom 18. Januar 23:00 Uhr bis zum 21. Januar 22:00 Uhr

Dissidia Final Fantasy NT bietet taktische Kämpfe, offline wie online. Insgesamt stehen 28 spielbare Charaktere zur Verfügung, mit denen Spieler in 3-gegen-3-Kämpfe ziehen. Sechs weitere Charaktere sind Teil des Season-Pass. Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar 2018 in Europa. Welche Vorbestellerboni euch hierzulande bei welchen Händlern erwarten, erfahrt ihr hier.

Der Open-Beta-Trailer

Drei Tutorial-Videos: