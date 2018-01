Disgaea 5 Complete über 200.000 Mal verkauft

Die Verkaufszahlen von Disgaea 5 Complete (der Nintendo-Switch-Fassung von Disgaea 5: Alliance of Vengenace) haben laut Sohei Niikawa 200.000 verkaufte Einheiten überschritten. Als treibende Kräfte für diesen Erfolg nannte Niikawa Nordamerika, Europa und Asien. In der ersten Woche nach der Veröffentlichung wurden in Japan weniger als 5.481 Exemplare verkauft. Für kommende Nachfolger und neue IPs will Nippon Ichi Software seinen Fokus auf die Systeme PlayStation 4 und Nintendo Switch legen.

Zu Beginn des Jahres erwähnte die Firma geplante Nachfolger zu Coven and Labyrinth of Refrain und Yomawari. Am 12. Juli feiert Nippon Ichi Software den 25. Geburtstag.

via Gematsu