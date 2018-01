Die vier Digimon für Digimon Story: Hacker’s Memory

Bandai Namco hat endlich die vier zusätzlichen Digimon für Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory enthüllt, die dank der erfolgreichen Retweet-Kampagne über ein kostenloses Update in das Hauptspiel eingefügt werden. Zu den Digimon gehören Ryudamon, Ginryumon, Hisyaryumon und Owryumon. Noch hat Bandai Namco kein Datum für die Erscheinung der DLCs genannt. Da die Aktion stark von den Fans über Twitter geteilt wurde, wird die Firma noch ein weiteres Digimon auf diese Weise verteilen, allerdings ist dieser Begleiter noch geheim.

Das Spiel erschien für PlayStation 4 und PS Vita in Japan am 14. Dezember 2017, der Release in Nordamerika und Europa folgt am 19. Januar.

via Gematsu