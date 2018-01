Die dualen Routen in The Caligula Effect: Overdose

FuRyu hat die offizielle Webseite zu The Caligula Effect: Overdose mit einem Relaunch versehen und bietet dadurch neue Details und Einzelheiten zum Spielsystem. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr über die Spielwelt und über die dualen Routen im Videospiel.

Mobius ist eine perfekte, aber digitale Welt, die durch μ, ein virtuelles Vocaloid-Programm, erstellt wurde. Nur die Menschen, die in der realen Welt leiden und ein starkes Empfinden für die Lieder von μ haben, werden nach Mobius gelockt. Betreten diese Leute einmal die virtuelle Welt, vergessen sie oft, dass daneben noch die reale Welt existiert. Unabhängig von Alter und Geschlecht sind alle Menschen in Mobius Schüler und erleben dadurch das Leben an einer High School immer wieder.

Um die Wünsche der Bewohner zu erfüllen, wird in dieser Welt eine kreative Energie durch Songs produziert, die von „Ostinato Musicians“ komponiert werden. Die einzige Stadt, die sich in Mobius befindet, heißt Miyabi und ist der einzige physische Bereich. Alle Gebäude und Gebiete leiten sich von der Erinnerung der Bewohner an die reale Welt ab. In The Caligula Effect: Overdose entscheidet ihr euch zwischen den Routen „Go-Home Club Route“ und „Musicians Route“.

Go-Home Club Route:

In der virtuellen Welt Mobius verwandeln sich die Bewohner in ihr ideales Selbst, welches sie in der realen Welt nie erreichen konnten. Ihr Leben spielt sich nun endlos in einer High School ab. Ihr seid der Protagonist, der in dieser Fassung als weibliche oder männliche Figur zur Auswahl steht. Mit euren Klassenkameraden gehört ihr zu den Außenseitern, denn ihr spürt die Existenz der realen Welt. Jeder dieser Schüler verspürt aus individuellen Gründen ein starkes Bedürfnis, Mobius zu verlassen. Aus diesem Grund wurde der „Go-Home Club“gegründet. Die Mitglieder suchen nach einem Weg, die virtuelle Welt zu verlassen.

Für die anderen Bewohner, die nicht zum Club gehören und in Mobius glücklich verweilen, sind die Mitglieder eine Bedrohung und werden als Verräter angesehen. Ihr seid der Anführer der Gruppe und begegnet der Sängerin Aria, wodurch ihr die Kraft erhaltet, um μ und die „Ostinato Musicians“ zu bekämpfen.

Musicians Route:

Die „Ostinato Musicians“ sind Komponisten, die μ beschützen und ihre Songs anbieten. Um den Frieden in Mobius zu bewahren, versuchen sie den „Go-Home Club“ zu eliminieren. In dieser Route trefft ihr Thorn, den Anführer der Musiker, der euch die Möglichkeit gibt, die andere Seite der Geschichte zu betrachten. Er schenkt euch neue Fähigkeiten sowie ein neues Aussehen, sodass ihr selbst zu einem Musiker werdet. Dabei schlüpft ihr in zwei Rollen. Als Anführer des „Go-Home Clubs“ verfolgt ihr μ und als Musiker beschützt ihr sie. Dennoch werdet ihr später vor eine finale Entscheidung gestellt. Verratet das Vertrauen eurer Freunde und erlebt, was sich hinter dieser Route versteckt.

In Japan erscheint der Titel am 17. Mai für PlayStation 4.

via Gematsu