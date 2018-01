Deutsche Verkaufscharts: Stabiler Jahreswechsel

Die Spitze der deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, zeigt sich wie im Weihnachtsgeschäft auch zum Jahreswechsel stabil. In der letzten Woche des Jahres konnte kein Videospiel Call of Duty: WWII den ersten Platz in den deutschen PS4- und Xbox-One-Charts streitig machen. Dahinter landet allerdings eine Überraschung: Need for Speed Payback gelingt der Neueinstieg in die Charts und das Rennspiel belohnt EA immerhin mit den letzten zweiten Plätzen (PS4 und Xbox One) des Jahres. Bester Neueinsteiger in den PS4-Charts war SingStar Celebration auf Platz 9.

In den PC-Charts konnte Die Sims 4 die Spitze verteidigen, dahinter schlägt sich Grand Theft Auto V wieder auf den zweiten Platz. Bester Neueinsteiger in den PC-Charts war Euro Truck Simulator 2: Heavy Cargo, das schwer beladen auf Rang 8 vorrückte.

In den Nintendo-Switch-Charts tat sich ebenfalls wenig. Mario Kart 8 Deluxe kann den Platz an der Sonne verteidigen und rast auch in den letzten Charts des Jahres 2017 als Erster über die Ziellinie. Dahinter trudelt Super Mario Odyssey ein. Die Nintendo-3DS-Spitze teilen sich erneut Pokémon Ultrasonne und Ultramond.