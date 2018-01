Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty unbezwingbar

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts, der ersten Verkaufswoche des Jahres 2018, zeigt sich Call of Duty: WWII unbezwingbar. Schon „zwischen den Jahren“ hatte der Titel die Spitzenpositionen in den deutschen PS4- und Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, eingenommen. So sieht es auch in der aktuellen Woche aus. Direkt dahinter platzieren sich FIFA 18 und Assassin’s Creed Origins (PS4) bzw. Assassin’s Creed Origins und Star Wars: Battlefront II (Xbox One).

In den PC-Charts dominiert hierzulande weiter Die Sims 4. Wie in der letzten Woche gelingt der erste Platz vor Grand Theft Auto V. Auch in den Nintendo-Switch-Charts gibt es nur wenig Bewegung. Mario Kart 8 Deluxe bleibt vor Super Mario Odyssey. Auf Nintendo 3DS mogelt sich Mario Party: The Top 100 zwischen Pokémon Ultramond (Platz 1) und Ultrasonne (Platz 3).