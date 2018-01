Details zum Season-Pass von Dissidia Final Fantasy NT

By

Seit etwa einem Monat wissen wir, wer zum Start-Charakter-Roster von Dissidia Final Fantasy NT gehört. Noch länger wissen wir vom Season-Pass, der sechs weitere Charaktere bieten soll. Welche das genau sind, ist aber nach wie vor unbekannt. In einem Pre-Launch-Livestream machte Square Enix dazu nun einige Ankündigungen, um die Fans ein bisschen Rätselraten zu lassen.

Der Season-Pass wird sechs Charaktere mit jeweils einem Standardkostüm und einer Waffe bieten. Zusätzlich wird es für jeden Charakter zwei Kostüm-Farbvarianten sowie zwei zusätzliche Waffen geben. Welche Charaktere ihr erwarten dürft? Versucht euer Glück. Das „neu“ bezieht sich auf die Dissidia-Serie. „Neue“ Charaktere waren bisher nicht in Dissidia spielbar.

Männlich, neu (von der neueren Hälfte der nummerierten Final-Fantasy-Games)

Männlich, neu (von der älteren Hälfte der nummerierten Final-Fantasy-Games)

Weiblich, neu (von der neueren Hälfte der nummerierten Final-Fantasy-Games)

Männlich, neu (von der neueren Hälfte der nummerierten Final-Fantasy-Games)

Weiblich, alt (von der neueren Hälfte der nummerierten Final-Fantasy-Games)

Männlich, neu (von der neueren Hälfte der nummerierten Final Fantasy Games)

Dissidia Final Fantasy NT bietet taktische Kämpfe, offline wie online. Insgesamt stehen 28 spielbare Charaktere zur Verfügung, mit denen Spieler in 3-gegen-3-Kämpfe ziehen. Sechs weitere Charaktere sind Teil des Season-Pass. Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar 2018 in Europa. Welche Vorbestellerboni euch hierzulande bei welchen Händlern erwarten, erfahrt ihr hier.

via Gematsu