Das war… Kalenderwoche 2/2018

Das Gaming-Jahr 2018 bekam mit einer Ausgabe von Nintendo Direct in dieser Woche erstmals richtig Schwung! Daneben gibt es einige interessante News zur Final-Fantasy-Serie und aktuelle Informationen zum Hardware-Markt in Japan. Alle weiteren Videos der Woche und unsere beiden neuen Reviews runden diesen Artikel schließlich ab. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Im Vorfeld gab es bereits einigen Wirbel, die aktuelle Nintendo Direct Mini wurde dann jedoch ohne weitere Ankündigung veröffentlicht. Dabei wurden Tennis-Freunde mit der Ankündigung von Mario Tennis Aces (Switch) überrascht! Einen verstärkten Fokus legte man zum Jahresbeginn jedoch auf kommende Portierungen und so hatten Dark Souls Remastered (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), The World Ends With You -Final Mix- (Switch) (Link), Hyrule Warriors: Definitive Edition (Switch) (Link), Ys VIII: Lacrimosa of Dana (PS4, Switch, PC, Vita) (Link) und Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Switch, Wii U) (Link) je einen Auftritt. Daneben blieb aber natürlich auch noch Platz für den nächsten exklusiven First-Party-Titel für Nintendo Switch und so zeigte man einen neuen Trailer zu Kirby: Star Allies (Switch). Dem ansprechend wirkenden Fe (PS4, Switch, Xbox One, PC) gewährte man ebenfalls Sendezeit. Zudem kündigte man DLCs zu bereits veröffentlichten Titeln an, nämlich zu Super Mario Odyssey (Switch) (Link), zu Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch) (Link) und zu Pokémon Tekken DX (Switch) (Link).

Zu Final Fantasy gab es in den letzten Tagen einige interessante Neuigkeiten! Zunächst einmal gibt es zum Final Fantasy VII Remake (PS4) eine positive Meldung, denn laut Yoshinori Kitase kommt das Spiel gut voran. Auch ein möglicher Auftritt bei der E3 2018 wurde angedeutet. Eine amerikanische Alterseinstufung ist außerdem zu einer Final Fantasy XV Royal Edition (PS4, Xbox One) aufgetaucht, aber eine offizielle Ankündigung gibt es dazu noch nicht, über den Inhalt kann man somit lediglich spekulieren. Offiziell ist hingegen die Ankündigung von Final Fantasy XII: The Zodiac Age für PCs und zu Dissidia Final Fantasy NT (PS4) läuft derzeit die Beta-Phase. Zu den Inhalten des Season-Pass des kommenden Dissidia-Ablegers wurde man auch etwas konkreter, aber bei den sechs enthaltenen Charakteren gibt man sich noch vage.

Der japanische Konsolenmarkt war seit langer Zeit am Schrumpfen, genauer gesagt war das in den letzten elf Jahren der Fall. Nicht zuletzt dank Nintendo Switch gelang 2017 nun die Wende und man konnte die Hardware-Umsätze kräftig steigern. Einen nicht ganz so großen Anteil daran wird der schon etwas in die Jahre gekommene Nintendo 3DS haben, aber Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima ist damit nach wie vor zufrieden und will auch in diesem Jahr weitere Einheiten des Handhelds absetzen.

Es folgen nun noch alle weiteren Videos der Woche! Hier dürfen wir uns zunächst einmal darüber freuen, dass Detective Pikachu (3DS) es am 23. März 2018 zu uns schaffen wird. Weitere Neuankündigungen betreffen Feudal Alloy (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Skies of Fury DX (Switch) (Link), zudem gibt es aus Japan ein erstes Video zu Diabolik Lovers: Grand Edition (PS4). Je das Eröffnungsvideo anschauen könnt ihr euch zu den beiden Spielen Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Senran Kagura Burst Re:Newal (PS4) (Link).

Ab Ende Januar gibt es in Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) spektakuläre Kämpfe auszutragen, aktuell gibt es zum Spiel drei neue Charaktervideos (Link 1, Link 2, Link 2), welche uns je einen der Kämpfer vorstellen. Das nächste Vergleichsvideo zur Grafik erreichte uns zu Shadow of the Colossus (PS4) und mit dem 24. Januar hat Zwei: The Arges Adventure (PC) ein zeitnahes Datum erhalten. In die Tricks und Kniffe des Kampfsystems eingeführt wurden wir zu The Alliance Alive (3DS) und einen längeren Einblick in den Einzelspielermodus gibt es zu Metal Gear Survive (PS4, Xbox One, PC).

Die Termine für Japan und Nordamerika gab man mit einem Video zu BlazBlue: Cross Tag Battle (PS4, Switch, PC) bekannt und mit einem neuen Trailer zu Street Fighter 30th Anniversary Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) dürften viele nostalgische Gefühle geweckt werden. Ganze acht Charaktervideos zu The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia (PS4) stellen uns das Personal des Spiels näher vor und zu Gintama Rumble (PS4, Vita) gibt es ein erstes Video zur Handheld-Version, ergänzt wird das durch einen TV-Spot. Kurz nach der Ankündigung der Neuveröffentlichung von Summer Lesson: Hikari, Allison and Chisato 3 in 1 Basic Game Pack (PS4) gibt es zum Projekt auch schon ein Video und zu Girls und Panzer: Dream Tank Match (PS4) gibt es ebenfalls weitere Einblicke.

Mit Celeste (PS4, Switch, Xbox One, PC) erscheint noch im Januar ein kleiner Geheimtipp, ein neues Video erreichte uns auch zu Sword Legacy: Omen (PC) und die Nintendo-Switch-Version von Ambition of the Slimes wird es auch in den Westen schaffen. Ebenfalls den Sprung auf Nintendo Switch schaffen wird Rabi-Ribi, in Japan sind neue DLCs zu The Idolmaster: Stella Stage (PS4) unterwegs und auch Fire Emblem Heroes (Mobil) wurde ein weiteres Mal durch neue Charaktere erweitert.

Damit kommen wir zu den neusten Reviews von JPGames, wobei es sich dieses Mal um zwei Neuauflagen handelt. Erweitert im Vergleich zum Original präsentiert sich dabei Tokyo Xanadu eX+ (PS4, PC) (zum Testbericht), weswegen alle Fans von Falcom-Spielen bedenkenlos einen Blick riskieren können. Das Spiel ist nämlich mit Ys-ähnlichem Gameplay und Elementen aus Trails of Cold Steel ausgestattet. In der Neuauflage von Apollo Justice: Ace Attorney (3DS) (zum Testbericht) müsst ihr leider auf die deutsche Lokalisierung verzichten, wen dies nicht stört, der dürfte hingegen viel Freude an der Anwalt-Visual-Novel haben.

Jäger zählen bereits die letzten Tage zu Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) herunter! Eine Möglichkeit, die Wartezeit zu verkürzen, ist unser Guide für Anfänger und Veteranen. In der dritten Folge lernt ihr den Kampf mit den Doppelklingen kennen. Frohe Jagd!