Das Neujahrs-Artwork vom Vanillaware-Präsidenten

Wie in jedem Jahr hat Vanillaware-Präsident George Kamitani auch in diesem Jahr ein Neujahrs-Artwork veröffentlicht. Die Artworks sind immer ziemlich aufsehenerregend und erzählen oft eine eigene Geschichte, so auch dieses Mal. Das Artwork „Margaret of Antioch“ zeigt Margaret im Kampf gegen einen Dämon in Schlangenform. Sie gewinnt ihn, dank ihres Kreuzes. Die Legenden um Margareta von Antiochia gibt es übrigens wirklich.

Derzeit arbeitet Vanillaware an 13 Sentinels: Aegis Rim und Dragon’s Crown Pro.