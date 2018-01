Darkest Dungeon erscheint am 18. Januar für Switch

By

Der Wahnsinn mit Darkest Dungeon erlebt eine neue Runde. Am 18. Januar erscheint der Titel im eShop für das System Nintendo Switch. An diesem Tag sind ebenfalls die DLCs „The Crimson Court“ und „The Shieldbreaker“ für diese Version erhältlich. Der Zusatz „The Color of Madness“ soll laut Red Hook Studios zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

In diesem „Roguelike“-Spiel stellt ihr euch eine Truppe aus verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Klassen und Fähigkeiten zusammen und erkundet, nun ja, dunkle Kerker und Gegenden. Das Besondere daran ist das Kampfsystem, in welchem ihr äußerst taktisch vorgehen müsst, sonst stirbt schnell mal einer eurer Charaktere. Und in Darkest Dungeon bedeutet dies, dass die Person künftig auch tot bleibt.

via DualShockers