Aksys Games kümmert sich um die Lokalisierung von Code: Realize ~Bouquet of Rainbows~ für den Westen. Das Otome soll am 30. März in Nordamerika für PlayStation 4 erscheinen und im Frühling in Europa. In beiden Regionen wird das Videospiel als physische Retail-Version und in digitaler Form für das System erscheinen, wobei für Nordamerika eine limitierte Fassung angekündigt wurde.

Das Otome enthält die beiden Titel Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ und die Fandisk Code: Realize ~Future Blessings~, die als eigenständiger Titel am 30. März, beziehungsweise in Europa im Frühling, für PlayStation Vita erscheinen soll.

In einem verlassenen Haus, welches sich in den Außenbezirken Londons befindet, lebt die einsame Cardia, gebunden an ein Versprechen, das sie ihrem Vater gab.

Eingeschränkt verbringt sie in dieser Isolation ihr Leben. In ihrem Körper ruht ein tödliches Gift, welches alles Leben um sie zerstört, wenn sie es mit ihren Händen berührt. Die Anwohner nennen Cardia ein Monster. Ihr letztes Gespräch mit ihrem Vater führte die junge Frau vor zwei Jahren. Er befahl ihr, das Haus nicht zu verlassen und sich niemals in einen Mann zu verlieben.

Eines Tages wird ihr ruhiges Leben durch einen Überfall der königlichen Soldaten unterbrochen. Die Männer wollen Cardia in Gewahrsam nehmen. Doch in diesem Augenblick tritt der galante Dieb Arsène Lupin in ihr Leben, der sie aus den Fängen der Soldaten rettet. Schon bald begibt sich die junge Frau mit ihrem Retter auf die Reise, um ihren Vater zu finden.

via Gematsu