Der Plattformer Celeste von den Schöpfern von TowerFall wird laut Matt Makes Games am 25. Januar für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und für PCs erscheinen. In diesem Videospiel müsst ihr einen Berg erklimmen und entdeckt auf eurer anstrengenden Reise verschiedene Geheimnisse. Werdet ihr es bis zur Spitze schaffen? Insgesamt erwarten euch über 600 Level, die eure Fähigkeiten als Bergsteiger testen werden und in acht Kapitel unterteilt sind.

via Gematsu