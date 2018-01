BlazBlue: CTB: Termine für Japan und Nordamerika

Das Fighting Game BlazBlue: Cross Tag Battle soll in Japan und Asien für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs via Steam am 31. Mai erscheinen. Laut Arc System Works ist die Erscheinung in Nordamerika für den 5. Juni geplant. Dazu enthüllt der Entwickler einen weiteren spielbaren Charakter, der als DLC zur Verfügung stehen wird. Es handelt sich um Blake Belladonna aus RWBY.

Im Hauptspiel befinden sich 20 Kämpfer als Basisteam, dazu sollen sich noch 20 weitere Kämpfer gesellen, die über DLCs eingefügt werden. Die erste Figur aus diesem Angebot ist Blake Belladonna. Die weiteren DLC-Figuren wurden noch nicht enthüllt.

Vom 26. Januar bis zum 27. Januar findet in Japan das Event „EVO Japan 2018“ in Akihabara statt. Auf der Veranstaltung können interessierte Spieler eine Demo zu BlazBlue: Cross Tag Battle probieren, die alle 20 Kämpfer des Hauptspiels enthält.

via Gematsu