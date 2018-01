Birthdays the Beginning erscheint für Nintendo Switch

By

Auf PlayStation 4 und PCs gibt es seit einer ganzen Weile Birthdays the Beginning, in dem ihr quasi Gott spielt und euer eigenes kleines Ökosystem bewirten und Lebewesen erschaffen müsst. Ein großer Kritikpunkt an dem Titel war von vielen Spielern, dass die Oberfläche und die Handhabung nicht die Beste sei. Doch wie nun bekannt wurde, wird man das Spiel auch auf Nintendo Switch veröffentlichen und im Zuge dessen einige Verbesserungen vornehmen.

Ab dem 29. März wird Birthdays the Beginning in Japan für Nintendo Switch erhältlich sein und eine bessere Navigation für Spieler bieten. Dadurch könnt ihr beispielsweise besser erkennen, unter welchen Bedingungen neue Kreaturen geboren werden können. Auch die Spielgeschwindigkeit soll angezogen werden und neue Tiere wird es geben. Ob der Titel auch hierzulande für die aktuelle Nintendo-Konsole erscheint, ist jedoch noch nicht bekannt.

via Gematsu