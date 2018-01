Bandai Namco registriert drei Trademarks in Frankreich

In Frankreich hat Bandai Namco am 11. Dezember drei Trademarks für die Titel „Lost on Arrival„, „Twin Mirror“ und „Under Glass“ registrieren lassen. Zusätzlich hat sich die Firma mehrere Domains unter diesen Namen sichern lassen:

lost-on-arrival.com

lost-on-arrival-game.com

lostonarrival-game.com

twin-mirror-game.com

twinmirror-game.com

under-glass-game.com

underglass-game.com Noch hat Bandai Namco kein Projekt enthüllt, das zu diesen Namen passen könnte. Welche Spiele stellt ihr euch unter diesen Bezeichnungen vor? via Gematsu