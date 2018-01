Archiverse: Von Fans archiviertes Miiverse jetzt online

Obwohl Nintendo Wii U alles andere als erfolgreich war, hat das inzwischen geschlossene Miiverse tatsächlich einige Fans gefunden. Über die Ankündigung der Schließung waren viele Fans sehr traurig. Zu diesen Zeitpunkt begann das Archive Team bereits, das Miiverse zu archivieren. Eine Mammutaufgabe.

Bis zum 8. November sicherte man 17 Terabyte Daten. 133 Millionen Beiträge, 72 Millionen Zeichnungen, 8,2 Millionen Nutzerprofile. Und seit einigen Tagen ist das Archiv unter dem schönen Titel Archiverse online und Fans können in der Vergangenheit schwelgen. Das Archiv ist allerdings nicht vollständig. Man schaffte es nicht, alles zu sichern und so recht hat man auch keinen Überblick, was man sichern konnte und was nicht.

„Von Miiverse-Administratoren, die Nutzer und Beiträge löschen, über versteckte Profile bis hin zu neuen Communitys, die nach der Ankündigung der Schließung entstanden, und Stabilitätsproblemen mit dem Miiverse gibt es viele Dinge, die eine komplette Archivierung der Seite verhindern“, heißt es.

via Eurogamer