Aonuma: Auch in Zukunft große Freiheit bei Zelda

The Legend of Zelda: Breath of the Wild überzeugte Kritiker wie Spieler mit einer nie dagewesenen Freiheit, die Spielwelt zu erkunden. Kein Wunder also, dass dieses und andere erfolgreiche Elemente des Ablegers auch in zukünftigen Titeln auftauchen sollen.

Game Director Hidemaro Fujibayashi sagte in einem Interview mit IGN, dass Wert drauf gelegt wurde, im Spiel mehrere Möglichkeiten zu haben, etwas zu tun. Man war sogar überrascht darüber, wie kreativ die Spieler beim Lösen von Rätseln wurden. Die neue Freiheit war also ein voller Erfolg.

Auf die positiven Reaktionen zur Freiheit von Breath of the Wild angesprochen, sagte Producer Eiji Aonuma sogar: „Für mich… das Level an Freiheit ist etwas, das unbedingt in zukünftigen Zelda-Spielen erhalten bleiben muss.“ Er sprach sogar davon, dass seine Augen dafür geöffnet wurden, wie wichtig dieses Feature sei.

via DualShockers