Animeserie zu Layton Mystery Tanteisha im Frühling

Ab dem Frühling soll in Japan die Animeserie Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File (Layton Mystery Detective Agency: Kat’s Mystery-Solving Files) laufen, wie Level-5 verkündete. Laut den Informationen, die sich auf der offiziellen Webseite befinden, soll Katrielle Layton in der Serie von Kana Hanazawa gesprochen werden. In Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Nintendo 3DS, iOS, Android) war Kasumi Arimura in der japanischen Fassung für die Rolle zuständig.

Jedes Geheimnis wird gelüftet. Das ist der Leitsatz der Detektivkanzlei Layton, die von Katrielle Layton geführt wird. Sie ist die Tochter von Professor Layton und führt die Agentur gemeinsam mit dem sprechenden Hund Sherl und ihrem Assistenten Ernest Drowrig. Das Trio löst Fälle, welche die Bewohner in London beschäftigen. Ursprünglich begann Katrielle mit ihrer Arbeit, um ihren verschwundenen Vater, Hershel Layton, zu finden.

Zum Team hinter diesem Projekt gehören Akihiro Hino (Leiter), Liden Films (Animationen), Susumu Mitsunaka, Takuzou Nagano und Utako Takada.

via Gematsu