Anime zu YU-NO von 5pb. für 2018 geplant

Wie 5pb. enthüllte, soll 2018 ein Anime in Japan ausgestrahlt werden, der auf dem Videospiel YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World basiert. Typischerweise besteht eine Animestaffel aus 10 bis 14 Episoden. Für YU-NO sind vermutlich zwei Staffeln geplant, die aus mindestens 20 Folgen bestehen. YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World wurde als Remake im März in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlicht. Das Original erschien 1996 für Sega Saturn.

via Gematsu