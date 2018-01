Ambition of the Slimes: Termin für den Westen

Die Nintendo-Switch-Version von Ambition of the Slimes erscheint nicht nur in Japan, denn der Publisher Flyhigh Works verkündete den Termin für den Westen. Das Videospiel wird am 18. Januar in Europa, Nordamerika und Australien im eShop erscheinen und 5 Euro kosten. In diesem rundenbasierten Rollenspiel kontrolliert man Schleime, die je nach Gattung über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Um ein Gefecht erfolgreich zu überstehen, muss man nicht nur seinen Feind kennen, sondern auch die vorhandenen Techniken seiner Schleime strategisch verwenden. Da die Schleime selbst sehr schwach sind, muss man verschiedene Wege ausprobieren, um seine Gegner zu vernichten.

via Gematsu