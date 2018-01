3 für 2 Aktion bei Amazon für Games, Blu-ray und Musik

By

Amazon hat eine neue 3 für 2 Aktion gestartet, die sich über die Kategorien Games, Blu-ray und DVDs sowie CDs und Vinyl erstreckt. Mit dabei sind tausende Artikel, auch sehr viele aktuelle und gute Videospiele. Besonders Nintendo-Switch-Käufer sollten die Augen offen halten – Nintendo-Software wird bekanntlich nicht so schnell günstiger. Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Zelda: Breath of the Wild, Mario + Rabbids oder Super Mario Odyssey sind alle Teil der Aktion. Und sogar die Xenoblade Chronicles 2 Collector’s Edition.

Oder:

*Affiliate-Links: Durch den Kauf über diese Links unterstützt ihr jpgames.de. Danke!