Zwei neue Visual Novels für PS Vita in Japan

Prototype bringt die Visual Novel Flowers -Le Volume sur Hiver- für PlayStation Vita in Japan auf den Markt. Das Videospiel soll dort am 16. März 2018 erscheinen. Auch die Visual Novel Kanojo Step wird für den Handheld erscheinen. Um die Umsetzung kümmert sich GN Software. Am 21. März 2018 soll der Titel in Japan für das System veröffentlicht werden. Beide Visual Novels sind derzeit für PCs erhältlich. Ob die Fassungen für PlayStation Vita neue Elemente erhalten, dazu haben sich beide Firmen noch nicht geäußert.

via Gematsu