XSEED Games teasert drei unangekündigte Titel

Anhand einer Werbung für ein Q&A über Twitter teasert der Publisher XSEED drei unangekündigte Lokalisierungen für 2018. Im unteren Bereich der Werbung seht ihr das bisher bekannte Lineup der Firma für das kommende Jahr. Zu diesen Spielen gehören Sakuna: Of Rice and Ruin für PlayStation 4 und PCs, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II für PCs, Zwei: The Arges Adventure für PCs und Shantae: Half-Genie Hero für Nintendo Switch.

Dazu sieht man drei Silhouetten, welche für die unangekündigten Titel stehen. Laut ResetEra-Nutzer Saphirax soll das zweite Schattenbild für English Detective Mysteria (Eikoku Tantei Mysteria) stehen. Das Otome wurde von Marvelous als Publisher 2013 für PlayStation Portable und 2016 für PlayStation Vita veröffentlicht. Diese Idee klingt sehr interessant, vor allem weil XSEED eine ähnliche Lokalisierung bereits für das Jahr 2014 mit einem Teaser beworben hatte, nur bisher ist der Titel nicht im Westen erschienen.

Laut Banballow aus dem XSEED-Forum soll der dritte Schatten für den Titel Senran Kagura Burst Re:Newal stehen. Was sind eure Gedanken über diesen Teaser?

via Gematsu