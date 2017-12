World of Final Fantasy: Meli-Melo in Japan erhältlich

Ab sofort ist World of Final Fantasy: Meli-Melo in Japan für Smartphones, die auf iOS oder Android basieren, erhältlich. Durch eine hohe Anzahl der vorregistrierten Spieler wurde eine vorher angekündigte Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Dadurch bekommen die Spieler 3.5oo Chips, verschiedene Kostüme und das Mirage Shiva, welches einen Rang von vier Sternen besitzt.

Im „Garden Dome“ freundet man sich mit Mirages an, ein wiederkehrendes Element aus World of Final Fantasy. Von dort aus bricht man in das Abenteuer der Welt Valgallan auf. Auch Charaktere aus dem Original wird man im Mobile-Ableger wieder antreffen können. Die Geschichte wird in Form eines Manga erzählt.

via Gematsu