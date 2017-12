World Neverland erscheint in Japan für Nintendo Switch

By

World Neverland: Daily Life in the Elnea Kingdom wird in Japan im Frühling 2018 für Nintendo Switch digital im eShop erscheinen. Für die Entwicklung des Free-to-Play-Simulationsspiels ist die Firma Althi zuständig. Der Titel ist bereits für Smartphones, die auf iOS oder Android basieren, erhältlich.

Das Königreich heißt alle Zuwanderer willkommen! Lasst dieses Reich erblühen. Erledigt Aufträge, sammelt Objekte, bekämpft Monster, verliebt euch, heiratet und erzieht eure Kinder. In diesem Sandbox-Spiel werden die Bewohner von einer KI gesteuert, die mit euch interagiert und das Gefühl aufkommen lassen soll, ein Onlinespiel zu spielen. In Japan erschien die Version für Smartphones 2015 und wurde seitdem über 800.000 Mal heruntergeladen. Mit über 50 Updates hat man den Titel bisher verbessert.

Ihr gelangt als Reisender in das Königreich, bis ihr schließlich eingebürgert werdet und dort einzieht. Jeder Spieler hat sein Haus und Feld. Sammelt ihr ausreichend Geld, könnt ihr später ein Anwesen kaufen. Zwischendurch finden verschiedene Festivals statt, die ihr entweder leitet oder einfach als Besucher erlebt. Mit der Zeit freundet ihr euch mit anderen Charakteren an. Nach der Hochzeit könnt ihr mehrere Kinder bekommen und somit eure Familie vergrößern. In den Dungeons bekämpft ihr Monster oder ihr erkundet die Gegend, um neue Ressourcen zu finden.

Die Version für Nintendo Switch dreht die vertikale Ansicht in ein horizontales Erlebnis. Nach dem erfolgten Download wird keine Internetverbindung zum Spielen benötigt. Bisher wurde noch kein Preis für die Fassung genannt.

