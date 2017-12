What Remains Of Edith Finch erscheint physisch

Der Indie-Hit What Remains Of Edith Finch erhält eine Retailfassung. Die limitierte Handelsversion wird gemeinsam mit den Publishern Annapurna Interactive und iam8bit veröffentlicht und im hauseigenen Shop von iam8bit verkauft. Für 29,99 US-Dollar gibt es nicht nur das Spiel auf einem Datenträger, sondern auch ein Wendecover. Der Titel ist bereits vorbestellbar und soll Anfang 2018 ausgeliefert werden.

Die Gelegenheit nutzen die neuen Partner auch, um eine Vinyl-Edition des Soundtracks anzukündigen. Auch diese erscheint bei iam8bit und soll im Frühjahr veröffentlicht werden. What Remains Of Edith Finch erschien in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PCs und ist aktuell auch für The Game Awards 2017 nominiert.