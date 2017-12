Weekly Jump stellt One Piece: World Seeker für PS4 vor

Die neueste Ausgabe der Weekly Jump stellt erstmals One Piece: World Seeker vor, ein neues One-Piece-Spiel, das für PlayStation 4 erscheinen soll und anlässlich des 20. Geburtstags des Franchises entwickelt wird. Die Weekly Jump nennt es ein „dramatic, free-field, and action“-Game, ein „noch nie dagewesenes“ One-Piece-Game. Aller Voraussicht nach soll eine offizielle Website zum Spiel am 11. Dezember online gehen, dann erfahren wir vermutlich weitere Details. Die Weekly Jump hat jedenfalls keine weiteren Infos parat. Bandai Namco sicherte sich bereits Trademarks zu „World Seeker“ in Japan, den USA und Europa.

